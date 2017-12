Rompimento de adutora deixa 17 bairros sem água O rompimento de uma adutora da Sabesp, por volta de 3h30 de ontem, provocou a suspensão do fornecimento da água de rua para 17 bairros da zona sul, entre eles, Morumbi, Jardim Rebouças, Paraisópolis, Parque dos Príncipes, Vila Andrade, Jardim Ampliação, Jardim Colombo, Jardim Ingá e Jardim São Roque. Os moradores de todos esses bairros puderam se manter ontem apenas com as reservas de suas próprias caixas d?água. O abastecimento de água voltou ao normal às 17 horas. Segundo a Sabesp, a tubulação estourou na altura do nº 3.000 da Avenida Giovanni Gronchi, perto da esquina com a Rua João Avelino Pinho Mellão. Para que os funcionários da Sabesp pudessem chegar até a tubulação e limpar o trecho da rede com problemas, a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) interditou parcialmente duas faixas da avenida, uma em cada sentido. Três buracos, de pequeno e médio portes, foram feitos no asfalto. O local deve ser liberado na manhã de hoje. A tubulação que estourou tem 60 centímetros, de acordo com a companhia, mas, para garantir o conserto, 1,5 metro de cano será trocado. O incidente foi considerado como "de grande porte" pela Sabesp.