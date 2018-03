Rompimento de cabo deixa Florianópolis 10h no escuro

Depois de quase dez horas, a energia elétrica voltou ao norte da Ilha de Florianópolis. Cerca de 120 mil moradores foram atingidos pelo rompimento de um cabo de transmissão no Morro do Quilombo. O acidente aconteceu por volta de 2h da madrugada de quarta-feira e só foi solucionado um pouco antes do meio-dia. Para Eduardo Sitonio, diretor técnico das Centrais Elétricas de Santa Catarina (Celesc), não se tratou de falta de energia. "A nossa capacidade dá conta da demanda atual, mas o problema é que só temos uma linha de transmissão. Se houvesse uma segunda linha para aquela região, era só mudar a posição do botão", explica. O ponto do rompimento fica numa área de difícil acesso, fazendo com que o conserto fosse mais demorado. A construção da segunda linha já foi aprovada e deverá ser iniciada dentro de 30 a 45 dias. Além disso, um novo cabo submarino irá reforçar o abastecimento dos bairros do sul da Ilha. Segundo Eduardo Sitonio, esses dois novos investimentos deixarão Florianópolis livre de apagões.