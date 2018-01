Rompimento de cabo teria causado falha na Net Virtua pela manhã

SÃO PAULO - O rompimento de um cabo teria causado a falha dos serviços da Net Virtua em São Paulo nesta sexta-feira, 12, segundo apuração da Folha de S. Paulo. De acordo com o portal, o serviço começou a ser restabelecido as 14h e afetou cerca de 200 mil usuários. O Estadão.com.br não conseguiu resposta em nenhum dos telefones de atendimento ao assinante ou assessoria de imprensa da empresa.

O serviço de telefonia e internet por assinatura começou a apresentar falhas em toda a Grande São Paulo na manhã desta sexta-feira e até as 16h30 foi alvo de reclamações dos clientes, que expressam insatisfação com a falta de resposta por parte do atendimento da operadora.