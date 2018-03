Roraima usa Copa para emenda de R$ 160 mi

A bancada federal de Roraima foi mobilizada para aprovar emenda ao Orçamento da União de R$ 160 milhões, destinada à construção de um estádio em Boa Vista. Os deputados e senadores alegam que a capital roraimense será subsede da Copa de 2014, mas a cidade não vai receber nenhum jogo nem foi escolhida como "team base camp" (concentração de uma seleção).

Para não ser contaminado pelo escândalo das emendas revelado pelo Estado, a movimentação da bancada tem sido discreta. Mas procuradores da República já tentam barrar a liberação dos recursos em caso de aprovação da emenda, que conta com o lobby do líder do governo no Senado, Romero Jucá (PMDB-RR), e do ex-líder do PR, deputado Luciano Castro.

O Ministério Público Federal (MPF) em Roraima, por meio do procurador-geral da República, Roberto Gurgel, encaminhou ontem recomendação ao ministro dos Esportes, Orlando Silva, para cancelar o convênio com Roraima para a construção do Estádio Flamarion Portela, orçado em R$ 257 milhões.

O procurador da República em Roraima Rodrigo Golívio ressalta que, segundo o Comitê Organizador Brasileiro da Copa, existe apenas a "mera possibilidade de Boa Vista, assim como qualquer outra cidade do Brasil", se candidatar a servir de base para uma seleção. Ele acrescenta que a Fifa não exige que as subsedes tenham estádios - basta um campo de treinamento. "Inauguraram uma vila olímpica recentemente. Qual a necessidade de um novo estádio?", questiona Golívio, citando o Ginásio Romero Regueira Jucá, de 2009.

Público. Além do custo de manutenção de um estádio, estimado em R$ 5 milhões anuais, os procuradores questionam a demanda de público. O campeonato estadual é disputado por seis times, em partidas com portões abertos. Ainda assim, tem a pior média do País: em dias de rodada dupla, 90 pessoas costumam ir aos jogos, 278 vezes menos que os 25 mil lugares do estádio.

Coordenador da bancada, Luciano Castro diz que o valor da emenda não necessariamente será o montante aprovado. "Pode ser bem menos", minimiza. Ele alega que o presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Ricardo Teixeira, teria dito ao governador Anchieta Júnior (PSDB) que Boa Vista será subsede de Manaus (AM). A Fifa, no entanto, ainda não reconhece oficialmente nenhuma subsede de 2014.