Roriz diminui diferença antes de renúncia

As 1.806 entrevistas foram feitas entre terça e quinta-feira, antes de Roriz desistir da disputa. O levantamento foi registrado no Tribunal Regional Eleitoral (protocolo 32.294/2010) e no Tribunal Superior Eleitoral (31.795/2010).

Agnelo consolidou a liderança obtida no início do mês. Roriz caiu de 38%, no fim de julho, para 30% no início de setembro, após a Justiça Eleitoral cassar sua candidatura com base na Lei da Ficha Limpa. No segundo turno, Agnelo venceria por 45% a 34%.

A disputa pelo Senado segue estável. Cristovam Buarque (PDT) continua com 50% e Rodrigo Rollemberg (PSB) subiu de 39% para 41%, mantendo 17 pontos de vantagem para Maria de Lourdes Abadia (PSDB).