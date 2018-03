Rosa Weber convoca audiência para discutir aborto até 12ª semana

BRASÍLIA - A ministra Rosa Weber, do Supremo Tribunal Federal (STF), decidiu convocar uma audiência pública para discutir a descriminalização do aborto até a 12ª semana de gestação. Os interessados em participar da audiência deverão entrar em contato com o STF por meio do endereço eletrônico adpf442@stf.jus.br até o dia 25 de abril.

A audiência pública - que deverá ocorrer em junho, em data ainda a ser definida - será feita no âmbito de uma ação ajuizada pelo PSOL, que pede ao STF o direito de mulheres interromperem a gestação até a 12ª semana de gestação. O partido também quer que profissionais de saúde possam fazer o procedimento e que sejam suspensas medidas policiais e judiciais decorrentes da efetuação do aborto nesses casos.

"A discussão que ora se coloca para apreciação e deliberação deste Supremo Tribunal Federal, com efeito, é um dos temas jurídicos mais sensíveis e delicado, enquanto envolve razões de ordem ética, moral, religiosa, saúde pública e tutela de direitos fundamentais individuais. A experiência jurisdicional comparada demonstra essa realidade", escreveu a ministra, em decisão assinada na última sexta-feira, 23.

De acordo com a ministra, os critérios que nortearão a escolha dos participantes da audiência pública serão expertise do expositor ou da entidade interessada, representatividade e pluralidade.