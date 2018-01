Rota de viagem denuncia traficante em Cumbica Mesmo sem mostrar nervosismo, um traficante de drogas acabou sendo denunciado pela rota de viagens contida em seu passaporte quando tentava embarcar na noite de ontem no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Cumbica, Guarulhos, na Grande São Paulo. O venezuelano Fernando Delgado foi detido por volta das 19h desta terça-feira após passar pela fila do check-in antes de embarcar em um vôo da Varig com destino a Amsterdã, capital da Holanda. Agentes da Polícia Federal e Receita, que integram a Força-Tarefa, desconfiaram do rapaz após o estrangeiro passar pelo raio-X. Ao olharem o passaporte do venezuelano, verificaram que Fernando vinha de Boa Vista, em Roraima, e, após desembarcar em Cumbica, seguiria para a Holanda, em vôo direto da Varig. A rota de viagem despertou mais desconfiança nos policiais, que vistoriaram a mala do passageiro. As paredes da mala estavam cobertas com uma pasta, já seca, e nesta haviam sido misturados quatro quilos de cocaína, que seriam separados pelo químico da quadrilha assim que a droga chegasse ao seu destino. O delegado da Polícia Federal, Rubens José Mailene, indiciou Fernando por tráfico internacional de drogas, crime que pode resultar numa pena de 5 a 15 anos de detenção. Desde o começo do ano, a Força-Tarefa em Cumbica já apreendeu 315 quilos de cocaína em posse de traficantes.