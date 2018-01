Rota traz ''''chumbo quente'''' ao YouTube

Depois do sucesso do videoclipe Força Tática Equipe do Terror, em que as estrelas eram policiais do 21º Batalhão de Polícia Militar do Guarujá, agora é a vez de policiais da Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar (Rota) terem uma homenagem veiculada na internet. Rota - chumbo quente é o nome do vídeo que circula no site YouTube. Nele, há fotos de ações, treinamentos e festividades de integrantes da Rota embaladas pela música "Chumbo Quente", do Bonde do Ratão. As fotos são intercaladas com frases do tipo: "Se correr a Rota pega e se ficar a bala come". O conselho Estadual dos Direitos da Pessoas Humana (Condepe) enviou, ontem à noite, pedido à Secretaria da Segurança Pública para apurar se há a participação de policiais militares na criação e divulgação de Força Tática Equipe do Terror. A Ouvidoria da Polícia do Estado de São Paulo vai acompanhar as investigações. A PM continua apurando o caso. O vídeo que circulou no site YouTube durante três meses foi exibido 25.089 vezes. Nele, havia imagens do policiamento e treinamento de equipes da Força Tática do 21º Batalhão, que trabalham no Guarujá, no litoral paulista. O problema maior está na letra. Há trechos, segundo especialistas, que incitam a violência, como "Faca na caveira impõe o seu valor/ Se liga vacilão Força Tática chegou/ Desafiando a morte e sorrindo com a dor". O clipe foi retirado do site depois que o Jornal da Tarde solicitou uma entrevista com o comandante dos policiais que aparecem nas imagens. "A retirada logo após a PM tomar conhecimento demonstra que é grande a possibilidade de haver participação de policiais na autoria do vídeo", disse Ariel de Castro Alves, secretário geral do Condepe. O ouvidor da Polícia do Estado, Antonio Funari Filho, informou que vai acompanhar as investigações sobre o vídeo.