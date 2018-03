Roteiros com ritmo de carnaval De ônibus, os turistas partem da esquina mais famosa da capital paulista: a Avenida Ipiranga com a São João. Destino: as escolas de samba da zona norte da cidade. É assim que paulistanos e visitantes descobrem o batuque dos tamborins que embalam os ensaios para o carnaval, no roteiro Samba em Sampa. Realizado pelo segundo ano consecutivo pelo Circuito São Paulo (0--11-5182- 3974), o roteiro deve levar este ano cerca de 5 mil pessoas para descobrir que a Paulicéia também tem samba no pé. Em 2006, 3 mil pessoas fizeram o trajeto. ?A idéia é levar não só turistas, mas também o paulistano, que muitas vezes não conhece a própria cidade?, diz o diretor da empresa, Aldo Almeida. Segundo ele, as escolas se capacitaram para receber o visitante e se tornaram uma alternativa de programa para toda a família. O Samba em Sampa começa com um aquecimento, às 20 horas, no Bar Brahma. Depois, o grupo segue para sambar em algumas das escolas de samba do G5 (grupo de cinco escolas da zona norte: Rosas de Ouro, Mocidade Alegre, X-9 Paulistana, Unidos de Vila Maria e Unidos do Peruche). Durante o trajeto, um representante da agremiação visitada conta um pouco da história da escola. Depois de horas de samba, o grupo, exausto, volta para tomar a saideira no Bar Brahma. O passeio custa R$ 40 e ocorre até dia 14, às quartas, às sextas-feiras e aos domingos. Outras empresas também montaram opções de roteiro para sambar com as escolas antes do carnaval. A Luxtravel (0--11- 3017-5656) faz uma visita ao ensaio da Mocidade Alegre, com direito a camiseta da escola e CD com o samba-enredo. Para recuperar as forças, a noite está garantida no Hotel Della Volpe, com café da manhã incluído. Custa a partir de R$ 519 por pessoa em quarto duplo, com saída domingo e dia 11. Quem se hospedar na rede Estanplaza (0800-726-1500) também poderá cair no samba. Os hotéis da rede levam os clientes para visitar os ensaios das escolas às quartas, às sextas-feiras e aos domingos. As saídas ocorrem a até uma semana antes do carnaval. O passeio começa às 19 horas e, além do traslado, inclui uma foto com a fantasia da escola, entrada nos camarotes da quadra e uma bebida. Custa a partir de R$ 273,60, com café, para duas pessoas. CARNAVAL CULTURAL As antigas histórias e tradições do carnaval paulistano podem ser conferidas no Folia na Paulicéia, roteiro criado pela Graffit Turismo (0--11-5549-9569). O passeio será realizado nos próximos sábados (dias 10 e 17). No trajeto, os visitantes passam por: Avenidas São João e Tiradentes, Clubes Tietê e Espéria, e escolas X-9 Paulistana, Rosas de Ouro e Gaviões da Fiel. Depois, vão até o sambódromo. Com duração de quatro horas, o passeio custa R$ 30 e sai do Hotel San Michel, no Largo do Arouche, às 14 horas. Ensaios Acadêmicos do Tucuruvi Av. Mazzei, 722, Tucuruvi. Terça e quinta-feira, às 21h; sábado, às 21h30. De R$ 3 a R$ 5. Águia de Ouro Av. Francisco Matarazzo, 1.986, Pompéia. Sexta-feira, às 22h; domingo, às 20h. R$ 5. Imperador do Ipiranga Av. Carioca, 99, Vila Carioca. Terça, sexta-feira e domingo, às 20h. R$ 2. Império de Casa Verde Av. Engenheiro Caetano Álvares, 2.042, Casa Verde. Terça e quinta-feira, às 21h; sábados, às 22h. Grátis.