Roubo a carga sobe 2,4% em SP A quantidade de roubos de carga no Estado de São Paulo subiu 2,46% no ano passado. Segundo um levantamento do Sindicato das Empresas de Transporte de Carga de São Paulo (Setcesp) - com base em dados da Secretaria da Segurança Pública (SSP) -, foram registrados 6.344 casos, ante 6.192 em 2007. Os crimes provocaram um prejuízo de R$ 232,9 milhões para as empresas. A maior parte dos roubos ocorreu dentro da cidade de São Paulo (58,3%), principalmente nos bairros de Vila Maria (zona norte), Cidade Ademar (zona sul) e Jaraguá (zona oeste), entre 10 e 14 horas. As ocorrências no interior apresentaram uma redução de 19,8%. Por outro lado, houve aumento nos crimes cometidos nas estradas - a maiorias nas Rodovias Presidente Dutra (BR-116, que vira SP-60 no trecho paulista), Régis Bittencourt (BR-116) e Anhanguera (SP-330). De acordo com o Setcesp, as cargas mais visadas foram as de eletroeletrônicos, que representam 51,9% dos roubos.