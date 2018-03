Roubo de cabos deixa 6 mil moradores do Paraná sem água

Os cerca de seis mil moradores de Bocaiúva do Sul, no Paraná, ficaram sem água nesta quinta-feira, 6, por causa do roubo de materiais que fazem o abastecimento. Segundo informações da Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar), responsável pelo fornecimento no Estado, o transformador que bombeia a água do subsolo para as 1.800 residências e para o reservatório foi roubado durante a madrugada. Além do transformador, os ladrões levaram equipamentos da empresa, fios e cabos elétricos e também danificaram o quadro de comando. A previsão da Sanepar é de que o fornecimento de água esteja totalmente normalizado na manhã de sexta-feira, 7, mas que nesta quinta caminhões-pipa estariam disponíveis para ajudar no fornecimento.