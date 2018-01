Roubo de cabos paralisa 11 estações do metrô do Rio nesta manhã

SÃO PAULO - Onze estações da Linha 2 do metrô, no Rio de Janeiro, ficaram fechadas na manhã desta segunda-feira, 6, devido a pane no sistema de sinalização. A falha aconteceu entre as 7h e 8h, na zona norte da cidade. Não houve registro de tumulto ou confusão.

Em nota, o MetrôRio disse que a interrupção do serviço ocorrida nesta manhã foi causada pelo furto de cabos de energia elétrica que abastecem o sistema. Como consequência, houve falta de energia entre as estações Colégio e Vicente de Carvalho, e o fechamento posterior das estações no trecho entre Pavuna e Nova América/Del Castilho. A falta dos cabos gerou problemas no sistema interno de comunicação operacional e na sinalização da via.

As composições da SuperVia circularam normalmente.