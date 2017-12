Roubo de carga termina com duas mortes na Presidente Dutra No início da madrugada desta quarta-feira, 7, uma quadrilha dominou um caminhoneiro na Rodovia Presidente Dutra, em Guarulhos, na Grande São Paulo. Uma testemunha ligou para a Central de Operações da Polícia Militar, que enviou equipes do 44º Batalhão ao local. Policiais e bandidos iniciaram um tiroteio, no qual dois suspeitos foram baleados e morreram. O caminhoneiro José Benedito dos Santos, de 48 anos, foi passado para um Audi, enquanto os ladrões, que usavam vários veículos, assumiram a direção do caminhão, que estava carregado com cosméticos. Os PMs localizaram o caminhão parado nas proximidades, depois que a empresa que faz o rastreamento por satélite bloqueou o veículo. Houve troca de tiros, e alguns dos bandidos conseguiram fugir, mas dois deles, que ocupavam um Palio Weekend, foram perseguidos até o Parque Alvorada. Em novo tiroteio, na altura do Km 215 da Dutra, os assaltantes acabaram sendo baleados. Identificados como Adriano Martins Fernandes, de 24 anos, e Jairo Cícero da Silva, de 22 anos, eles foram levados ao Pronto-Socorro Alvorada, onde morreram. O caminhoneiro foi libertado pela quadrilha, sem ferimentos, no Terminal Rodoviário do Tietê, na zona norte da capital.