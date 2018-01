RS discute ações para cidades atingidas pela chuva

As demandas mais urgentes das cidades gaúchas atingidas pelas enchentes serão discutidas nesta quarta-feira, 13, numa reunião entre os integrantes da força-tarefa instituída pela governadora do Rio Grande do Sul, Ieda Crusius, em dezembro, para ajudar as prefeituras em suas demandas.

De acordo com o governo, diversas ações estão sendo preparadas para auxiliar os municípios afetados. Dentre elas, o aumento de recursos para o reassentamento de moradores em áreas de risco, o encaminhamento de documentação à Defesa Civil Nacional para reconstrução e reforma de casas, a prorrogação do prazo do programa Troca-Troca de Sementes e a viabilidade de repasses financeiros às prefeituras.

O governo informa que estuda também a possibilidade de criação de um fundo, por meio de convênio entre Estado e municípios, para atender as cidades atingidas por chuvas, secas, deslizamentos e outros fatores climáticos. Na semana passada, já havia sido determinada agilidade na liberação de recursos da Consulta Popular aos municípios em situação de emergência, além de estender o programa Troca-Troca de Sementes para os produtores de milho.

Em todo o estado, são 81 municípios afetados pela chuva, 53 deles, em situação de emergência.