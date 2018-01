RS entra em alerta por chuva; 56 municípios estão em emergência

PORTO ALEGRE - A Defesa Civil do Rio Grande do Sul emitiu um alerta para o Estado nesta quinta-feira, 8, quando há previsão de pancadas intensas de chuva em todo o território. O número de cidades em situação de emergência por causa dos temporais da última semana continua a subir e chegou a 56 nesta quarta.

Nesta quinta, uma intensa massa de ar frio deve atravessar o Estado, provocando queda acentuada das temperaturas, ventania e instabilidade. Fronteira oeste, região noroeste, região central, parte da região norte, região metropolitana de Porto Alegre e litoral norte devem ser as regiões mais afetadas.

Há áreas alagadas em 126 municípios atingidos pelas enchentes. Ao todo, 4.502 pessoas estão desalojadas (acomodadas em casas de vizinhos ou parentes) e 1.807 estão desabrigadas (acolhidas em espaços públicos, como escolas e ginásios).

A preocupação maior é com cidades banhadas por rios. Pontos do Rio Uruguai, por exemplo, ainda estão acima do nível de alerta e, com a chuva prevista, a situação tende a se agravar, destaca a Defesa Civil.