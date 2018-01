RS fará nova ponte em Agudo com dispensa de licitação

O Departamento Autônomo de Estradas e Rodagem (Daer) decretou situação de emergência para contratar, com dispensa de licitação, a empresa que irá construir uma ponte nova no lugar da que desabou sobre o rio Jacuí, na RSC-287. Neste tipo de caso, o órgão solicita propostas a algumas empresas e realiza a contratação direta após analisar as condições de preço e prazo apresentadas e as características de engenharia da obra.

A rodovia estadual RSC-287 é importante no transporte de cargas e passageiros do Estado. Ela serve, por exemplo, ao escoamento da safra de verão. Sem esta alternativa, o percurso pode aumentar entre 50 e 200 quilômetros, dependendo da origem e do destino, disse o presidente do Sindicato das Empresas de Transporte de Cargas do Rio Grande do Sul (Setcergs), José Carlos Silvano.

"A rodovia é de alta circulação de cargas e passageiros", comentou o dirigente, que estima em um ano o tempo para construir a ponte. O Daer calculou que poderão ser necessários até nove meses para a obra, com custo entre R$ 9 milhões e R$ 10 milhões.

O clima instável do Rio Grande do Sul tem provocado danos à malha viária e, além disso, a estrutura está obsoleta, avaliou o presidente do Setcergs. "A economia cresceu, triplicou o transporte de cargas e os caminhões evoluíram", afirmou, ao acrescentar que a infraestrutura deficiente representa, em sua visão, risco e custos aos motoristas.

"A maior parte das rodovias é de pistas simples, de mão dupla, e nas pontes elas são ainda mais estreitas", acrescentou Silvano. A ponte que ruiu no rio Jacuí tinha 314 metros de extensão e foi construída em 1963.