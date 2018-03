RS faz balanço de destruição e mortes durante chuvas do feriadão

PORTO ALEGRE- Os temporais que assolaram o Rio Grande do Sul na sexta-feira, 22, e sábado, 23, causaram 12 mortes e muitos danos em, ao menos, 12 cidades gaúchas. Segundo a Defesa Civil Estadual,dois municípios decretaram situação de emergência. A previsão é de tempo seco e frio durante a semana. A chegada de uma nova frente fria na próxima sexta-feira deve trazer de volta as chuvas ao Estado.

Até a tarde do domingo, de acordo com os informes das prefeituras, a Defesa Civil do RS contabiliza 36.490 pessoas afetadas, 400 desalojadas, 403 deslocadas, 86 desabrigadas, 11 feridos e 12 mortos. Mas os números devem aumentar ao longo do dia com a atualização dos dados enviados pelas prefeituras.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Em Piratini 80 residências ficaram destelhadas. Em Santa Cruz do Sul, o arroio Lajeadinho transbordou, alagando 80 porcento da cidade. Trezentos e cinquenta casas foram atingidas e vinte famílias deslocadas. No município de Montenegro, dezenas de residências foram invadidas pela água. Duzentas e cinquenta pessoas foram afetadas e quarenta deslocadas.

Dez cidades enviaram Notificação Preliminar de Desastre (Nopred) à Defesa Civil Estadual: São Paulo das Missões ; Piratini ; Igrejinha e Ivoti (no Vale do Sinos); Montenegro ; Santa Cruz do Sul ; Fazenda Vila Nova, Paverama e Tabaí ; e Cacequi. Taquari e Pareci Novo decretaram situação de emergência.