RS intensifica socorro a vítimas de chuvas no Estado

Na tarde deste sábado, 31, o secretário Nacional de Defesa Civil, Roberto Guimarães, acompanhado do coordenador estadual de Defesa Civil, coronel Joel Prates Pedroso, e da meteorologista Cristina Lourenço, sobrevoaram as regiões afetadas desde a última quarta-feira, 28 na região sul do Rio Grande do Sul. A equipe pousou nos municípios atingidos e, juntamente com os prefeitos, avaliaram os estragos de perto, registrando as necessidades para a recuperação e reconstrução das cidades atingidas. Veja também: Sobe para 12 o número de mortos pelas chuvas no RS Todas as notícias sobre vítimas das chuvas Ainda durante a tarde, ocorreu uma reunião na prefeitura de Pelotas, no Centro de Operações de Defesa Civil. Representantes de instituições da sociedade civil, juntamente com prefeitos, vereadores, representantes da Marinha do Brasil, do Exército Brasileiro, da Polícia Rodoviária Federal e Brigada Militar trataram das demandas e traçaram um planejamento estratégico a ser seguido a partir de agora, quando se iniciam as fases de recuperação e reconstrução. Entre as ações, uma equipe da Defesa Civil enviou dois caminhões com donativos à região Sul do Estado, para auxiliar as vítimas das chuvas em Capão do Leão. O município recebeu mais 150 colchões, 150 lençóis, 150 fronhas, 150 travesseiros, 150 cobertores, 150 toalhas de banho, 150 kits de limpeza e 56 cestas básicas.