RS já tem 28 cidades em situação de emergência

Chegou a 28 o número de cidades em situação de emergência em todo o Rio Grande do Sul, em decorrência da fortes chuvas e vendavais que atingiram o estado nesta semana. Até a sexta-feira, 20, eram 25 cidades, no entanto, com as chuvas deste sábado, 21, os municípios de São Jerônimo, Sapucaia do Sul e Balneário Pinhal aumentam a lista. Pelo menos 74 mil imóveis (residenciais e comerciais) estão sem fornecimento de energia elétrica.

De acordo com boletim da Defesa Civil do estado, mais de 27 mil telhas já foram remetidas para 17 municípios, desde a sexta-feira até o início desta tarde de sábado. Os municípios que já estavam em emergência são: Butiá, Capão da Canoa, General Câmara, Minas do Leão, Montauri, Montenegro, Nova Petrópolis, Passo do Sobrado, Picada Café, Santa Maria, São José do Hortêncio, Sobradinho, Tabaí, Taquari, Tramandaí, Vale Verde e Vila Nova do Sul.

Segundo o Capitão Alexsandro Goi, chefe da Divisão de Comunicação Social da Defesa Civil, a previsão é de que esse número ainda chegue a 40. "Neste momento, passamos em fase de recuperação e reconstrução, mas ainda estamos sob alerta devido a temporais isolados que devem ocorrer. As comunidades, os órgãos públicos e todas as pessoas estão concentradas no trabalho de conserto e reparo das residências, escolas, postes de luz, e na remoção de sujeira e entulho."

Falta de energia

Cerca de 74 mil unidades consumidoras, entre casas e prédios comerciais, continuam sem energia elétrica no RS neste sábado. A região mais prejudicada pelas fortes chuvas e vendavais que atingiram o estado nesta semana é a região metropolitana de Porto Alegre. A previsão do tempo no estado é de chuva para este domingo, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). A cidade mais atingida é São Lourenço do Sul.