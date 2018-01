RS registra mínima de 3,7ºC negativos Uma massa de ar polar fez cair fortemente as temperaturas nos Estados do Rio Grande do Sul e do Paraná na madrugada de sábado. No território gaúcho, a região dos Campos de Cima da Serra registrou 3,7°C negativos. No Paraná, União da Vitória bateu o recorde do Estado, com 0,5°C negativo, de acordo com o Instituto Tecnológico Simepar. Na capital, Curitiba, os termômetros marcaram a mínima de 7,2°C. Mais ao norte do Estado, as temperaturas foram mais amenas: 10°C a 12°C.