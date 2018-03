RS registra temperatura mais baixa do País neste ano

SÃO PAULO - A cidade de Cambará do Sul, no Rio Grande do Sul, registrou na madrugada desta terça-feira, 13, a temperatura mais baixa do país neste ano. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), os termômetros da rede de estação do órgão marcaram -2,1ºC.

Além de Cambará do Sul, outras 17 cidades do Estado registraram temperaturas abaixo de zero durante esta madrugada. Entre elas estão Vacaria (-1,1ºC), Soledade (-1,1ºC), José dos Ausentes (-1,0ºC) e Canela (-0,8ºC).

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Mesmo os municípios que não registraram temperaturas negativas sofreram com as baixas temperaturas. Na Região Metropolitana do Rio Grande do Sul e no litoral do Estado as temperaturas oscilaram entre 4ºC e 7ºC.

A queda nas temperaturas foi causada pela passagem de uma forte massa de ar polar na região. Para os próximos dias, a previsão é que o frio continue no Estado.