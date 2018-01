RS tem 149 municípios em situação de emergência

Mais cinco cidades do Rio Grande do Sul decretaram situação de emergência devido às chuvas, segundo balanço da Defesa Civil Estadual divulgado hoje. Com esses cinco, sobe para 149 os municípios prejudicados pelos temporais.

Devido às chuvas que atingem o Estado desde o último dia 13 de novembro, 15.580 residências ficaram danificadas e outras 341 foram destruídas. Oito pessoas morreram, 9.771 ficaram desalojadas e outras 4.691 estão desabrigadas, segundo a Defesa Civil.