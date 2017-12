RS tem 24 municípios em emergência por causa da chuva ou estiagem

SÃO PAULO - O Rio Grande do Sul registra 24 municípios que já decretaram situação de emergência ou por conta da estiagem, que atinge o Estado desde o ano passado, ou em consequência das chuvas deste fim de semana.

A enxurrada que atingiu algumas regiões do Estado no final de semana já ocasionou cinco decretos de emergência. Na tarde desta quarta-feira, o município de Áurea enviou sua documentação unindo-se à São Leopoldo, Cachoeirinha, Esteio e Sapucaia do Sul. As localidades de Viadutos, Gaurama, Gravataí e Santo Antônio da Patrulha enviaram apenas a Notificação Preliminar de Desastre.

Algumas cidades estão recebendo kits dormitório e de limpeza (colchões, cobertores, travesseiros, fronhas, toalhas, vassouras, rodos, sabão em barra de coco), principalmente Sapucaia do Sul, a cidade mais afetada.

Estiagem. Mais dois municípios gaúchos, atingidos pela estiagem, encaminharam o decreto de emergência para a Defesa Civil. Rio Grande havia decretado no dia 1º de fevereiro e Jaguarão em no dia 3, entretanto, somente oficializaram a comunicação ao Estado no final da tarde de terça-feira.

Com estes, são 19 os municípios nessa situação, além de Encruzilhada do Sul, que encaminhou a Notificação Preliminar de Desastre.