RS tem geada e temperaturas abaixo de zero nesta terça-feira

PORTO ALEGRE - Oficialmente o inverno inicia nesta quarta-feira, 21, mas no Rio Grande do Sul as baixas temperaturas chegaram com tudo e, em algumas cidades gaúchas, a temperatura foi abaixo de 0ºC.

Às 5 horas desta terça-feira, 20, os termômetros do município de São José dos Ausentes marcaram -5°C. Foi a temperatura mais baixa registrada neste ano. Já na cidade de Vacaria, na região dos Campos de Cima da Serra, a temperatura chegou a -1,9°C, de acordo com a MetSul Meteorologia. Em Porto Alegre e na região metropolitana, o frio foi menos intenso, na marca dos 3°C.

A chegada da frente fria na Região Sul do Brasil também veio acompanhada de geada. O fenômeno foi observado em vários municípios das regiões central, noroeste e serrana do Rio Grande do Sul.

Em Soledade, a geada branqueou os campos no interior do município, onde a temperatura mínima atingiu a marca de -2,3°C durante o amanhecer.

Apesar da presença do sol, o frio deve continuar ao longo desta terça-feira na maioria das cidades gaúchas. Em Porto Alegre, a temperatura máxima chegará aos 15°C e, em Caxias do Sul, na serra, entre 6°C e 10°C ao longo do dia.