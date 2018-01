RS tem quase 4 mil casas danificadas e 55 destruídas pela chuva

As fortes chuvas acompanhadas de granizo que atingiram o Rio Grande do Sul na última segunda-feira, 7, deixaram 3,98 mil residências danificadas e 55 destruídas. Segundo a Defesa Civil do estado, 8 municípios decretaram situação de emergência: Seberi, Lavras do Sul, Santa Maria, Porto Xavier, Victor Graeff, Itaara, Ibirubá e Frederico Westphalen. A chuva e o vento atingiram cerca de 150 mil pessoas nessas regiões e deixaram 11 feridos.

De acordo com o subchefe da Defesa Civil, coronel Joel Prates Pedroso, além do acompanhamento permanente da situação, o governo do Estado está prestando toda assistência na reconstrução dos municípios atingidos com o encaminhamento de itens solicitados pelo Comitê de Ação Solidária e Defesa Civil. Foram enviados 14,2 mil itens, entre telhas, kits de forros de cama e de limpeza e cestas básicas.

O material começou a ser enviado na terça para as localidades que decretaram emergência e também aos municípios de Herval, Pedras Altas e Ernestina, que também foram muito atingidos pelo temporal. "São 12,6 mil telhas de 4 e 6 milímetros que vão substituir o material varrido pelos ventos de até 110 km/h ou pela chuva de granizo. Também foram remetidas 500 cestas básicas, 600 kits de forros de cama e 500 kits de limpeza", afirmou.

Na quarta-feira, 9, a Secretaria Nacional de Defesa Civil (Sedec), do Ministério da Integração Nacional, liberou 10 mil cestas de alimentos para a população atingida pelas chuvas no Rio Grande do Sul.

Também na quarta, a governadora Yeda Crusius visitou o município de Itaara, um dos mais atingidos, e oficializou a entrega de materiais de construção para os moradores que tiveram casas destruídas em toda a região.

A previsão do tempo para esta quinta-feira, 10, é de dia nublado com pancadas de chuva no norte e nordeste do Estado. Nas demais regiões, o céu deve ficar nublado a parcialmente nublado com névoa úmida e seca no decorrer do dia.