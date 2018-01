RS tem 4 rios acima do nível de alerta; Guaiba atinge o 2º maior nível já registrado

SÃO PAULO - Boletim publicado na manhã deste sábado, 17, pelo governo do Rio Grande do Sul mostra que as tempestades que atingem o Estado mantém quatro rios em níveis acima dos níveis de alerta e são responsáveis pelo desalojamento de 5,3 mil famílais -- das quais 1,7 mil estão desabrigadas.

O Rio Guaiba, que corta Porto Alegre, passa pela segunda maior cheia já registrada na história: atingiu 2,93 metros, segundo informações da TV Globo. O recorde é de 1941, quando superou os 3 metros.

Ao todo, 100 cidades foram atingidas por enchentes no RS. A estimativa do governo é que até 34,9 mil residências tenham sido atingidas pelas cheias, que tiveram início no começo da semana.

Além do Guaíba, estão acima dos níveis de alerta os Rios Sinos, Gravataí e Uruguai

O governo montou um esquema para recebimento de doações de mantimentos para os desalojados em Porto Alegre.