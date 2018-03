RS tem temperatura negativa e forte geada A madrugada de ontem foi a mais fria do ano no Rio Grande do Sul. A temperatura caiu para 2,3°C negativos em Bagé e para 1,4°C negativo em Quaraí, no sul do Estado, onde ocorreram geadas fortes. A marca mínima anterior havia sido de 1,8°C negativo em Bom Jesus, na divisa com Santa Catarina, no dia 7. A nova onda de frio é provocada pela chegada de uma massa de ar polar, que tende a permanecer no RS até o final da semana. Segundo o 8º Distrito de Meteorologia, hoje, no centro e oeste, a temperatura ficará entre 1°C negativo e 18°C. Em São Paulo, as mínimas no Estado devem se aproximar de 0°C.