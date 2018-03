RS teve madrugada mais fria do ano nesta quarta-feira

A madrugada desta quarta-feira, 3, foi a mais fria do ano no Rio Grande do Sul. As temperaturas chegaram a 1,5 grau negativo em Lagoa Vermelha e a 0,2 grau negativo em Passo Fundo, cidades do norte do Estado que amanheceram cobertas por geadas classificadas como "fortes" pelo 8º Distrito de Meteorologia.

Veja também:

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Clima deve ter chuva forte no Norte e geadas no Sul e Sudeste

Frio de 3,4ºC bate recorde durante a madrugada em São Paulo

Confira a previsão do tempo em sua cidade

Em todas as regiões do Estado as temperaturas mínimas foram inferiores a cinco graus. A geada também foi forte em Sant'Anna do Livramento, no sul, e em Santa Maria, no centro. Nos dois municípios os termômetros marcaram um grau. Em São Luiz Gonzaga, no oeste, a temperatura caiu até 3,6 graus e a geada foi fraca.

Depois de provocar algumas rápidas ocorrências de neve entre a noite de segunda-feira e a tarde de terça-feira, a nebulosidade desapareceu do Estado, dando lugar a um céu claro. As condições para a ocorrência de geadas permanecem pelo menos até domingo. As madrugadas seguirão frias, mas a temperatura tende a se aproximar dos 20 graus durante as tardes dos próximos dias.