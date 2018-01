RS teve madrugada mais fria do ano nesta terça-feira

PORTO ALEGRE - A madrugada desta terça-feira foi a mais fria do ano no Rio Grande do Sul. A temperatura ficou próxima de zero grau em diversas cidades da metade norte, onde também houve ocorrência de geadas. As mínimas registradas pela MetSul Meteorologia foram de 1,9 grau negativo em Santa Rosa, no noroeste, e 0,4 grau negativo em Farroupílha, no nordeste. Entre as estações do 8º Distrito de Meteorologia a de Bom Jesus, também no nordeste, marcou zero grau.

A geada foi fraca em Passo Fundo, onde a temperatura caiu para 2,3 graus, moderada em Santa Maria, onde a mínima foi de quatro graus, e forte em Lagoa Vermelha, onde os termômetros chegaram a marcar 2.6 graus. Moradores de diversas outras cidades gaúchas, entre as quais Ijuí e Erechim, também viram finas camadas de gelo cobrindo campos e telhados. À tarde a temperatura subiu e chegou a 17,8 graus em Porto Alegre e 22,3 graus em Torres.

A onda de frio no Rio Grande do Sul foi provocada pela passagem de uma massa de ar polar pelo Estado. Depois da queda desta terça-feira, a temperatura vai subir nos próximos dias, oscilando de três a 23 graus nesta quarta-feira, quando ainda há perspectiva de geadas em municípios da metade norte, e de sete a 25 graus na quinta-feira.