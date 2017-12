Rua 25 de Março é reaberta ao tráfego de veículos A Rua 25 de Março, na região central de São Paulo, foi reaberta ao tráfego de veículos nesta segunda-feira, 5. Segundo o secretário das subprefeituras, Andrea Matarazzo, a medida atende a uma solicitação dos comerciantes. ?O fechamento era experimental e específico para períodos de maior movimento, para dar mais conforto e segurança. Como essa época já passou, decidimos abrir novamente.? Por enquanto a única alteração no trânsito da região será mesmo a abertura da 25 de Março. As ruas que mudaram mão na época do fechamento permanecem como estão. Na semana do Dia das Mães, a rua deve ser bloqueada de novo. A 25 foi fechada no dia 9 de outubro, entre a Rua Carlos de Nazaré e a Ladeira da Constituição. Desde aquela época, os camelôs tomaram conta da via. A reabertura da rua ocorre ainda sem que se tenha resolvido o problema mais grave da área: a falta de estacionamentos. Quando ocorreu a instalação de cancelas na região, o secretário Matarazzo ressaltou que já estava em licitação a construção de quatro garagens no centro para estacionamento de carros. As análises da Empresa Municipal de Urbanização (Emurb) continuam. Inicialmente, estão previstas garagens próximas ao Mercado Municipal, ao Largo do Paiçandu e ao Fórum João Mendes.