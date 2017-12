Rua de Santo Amaro é isolada depois de vazamento de gás Uma rede de tubulação de gás natural se rompeu na manhã desta quinta-feira, 29, na zona sul de São Paulo. De acordo com o Centro de Operações dos Bombeiros (Cobom), o grande vazamento de gás na Rua Doutor José Áureo Bustamante, em Santo Amaro, começou por volta das 9h45 e a área foi totalmente isolada por medida de segurança. Cinco equipes do Corpo de bombeiros foram deslocadas para a região. O rompimento aconteceu durante escavações em um terreno particular, quando uma retroescavadeira a serviço de uma construtora atingiu um ramal de gás de rua da Companhia de Gás de São Paulo (Comgás). De acordo com a empresa, ninguém ficou ferido. Os técnicos já fecharam a válvula para a passagem do gás para avaliar o problema e iniciar os consertos na tubulação. Não havia previsão para término do serviço. Apesar da interdição da rua, os motoristas não enfrentavam problemas no trânsito local. Texto atualizado às 12h15 para acréscimo de informações.