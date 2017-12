Rubinho doa uniforme para ajudar atingidos pelas chuvas em SC

O piloto brasileiro Rubens Barrichello doou neste domingo, 30, o uniforme completo que usou na última etapa da Fórmula-1 em Interlagos, em São Paulo, para ajudar os flagelados pelas chuvas em Santa Catarina. Veja também: Saiba como ajudar as vítimas da chuva IML divulga lista de vítimas identificadas Repórteres relatam deslizamento em Ilhota Mulher fala da perda de parentes em SC Tragédia em Santa Catarina Blog: envie seu relato sobre as chuvas Blog Ilha do sem Blumenau Blog Desabrigados Itajaí Blog Arca de Noé Veja galeria de fotos dos estragos em SC Tudo sobre as vítimas das chuvas O piloto fez a entrega do macacão, luvas e sapatilhas para a presidente da Fundação Nova Vida, a primeira-dama Ivete Appel da Silveira, durante o Desafio Internacional das Estrelas, realizado no kartódromo dos Ingleses, em Florianópolis, na tarde deste domingo. O Desafio das Estrelas teve um caráter solidário nesta edição, ajudando as vítimas das enchentes em Santa Catarina, destacou o vice-campeão da F-1 e promotor do evento, Felipe Massa. Rubinho foi o grande campeão ao somar um ponto a mais que Lucas Di Grassi. O ex-piloto Michael Schumacher teve problemas e acabou abandonando.