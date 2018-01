Rui Pimenta não poderá disputar eleição presidencial O jornalista Rui Pimenta, do PCO, não poderá disputar a Presidência da República. O plenário do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) rejeitou nesta terça-feira, 15, por unanimidade, o pedido de registro da candidatura de Pimenta. A decisão foi tomada porque Rui Pimenta não prestou contas da campanha que fez na eleição presidencial de 2002, quando ele também foi candidato. O jornalista poderá recorrer da decisão no próprio tribunal eleitoral, mas dificilmente o TSE voltará atrás, já que o resultado do julgamento foi unânime. O tribunal deixou claro que as prestações de contas de campanha têm de ser apresentadas num prazo de até 30 dias após a eleição. Com a saída de Rui Pimenta, o tempo que o PCO tinha na propaganda eleitoral gratuita, 1 minuto e 11 segundos, deverá ser dividido entre os seis candidatos à Presidência. Este foi o segundo registro de um candidato a presidente que o TSE recusou neste ano. Os ministros rejeitaram, na semana passada, a candidatura de Ana Maria Rangel, que era do PRP.