Ruy Mesquita recebe hoje prêmio no Rio O jornalista Ruy Mesquita, diretor de Opinião do Grupo Estado, receberá hoje o prêmio Ícones da Comunicação, na categoria Liberdade, da Associação Brasileira de Agências de Publicidade (Abap). Ele será representado por seu filho, o jornalista Fernão Lara Mesquita, membro do Conselho de Administração do Grupo Estado, na cerimônia de entrega do prêmio, no 7.º Encontro Brasileiro de Agências de Publicidade, no Rio. Os jornalistas João Roberto Marinho, vice-presidente das Organizações Globo, e Roberto Civita, presidente do Conselho de Administração da Editora Abril, serão homenageados, respectivamente, nas categorias Conteúdo e Inovação.