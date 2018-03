Sábado deve ter sol forte e calor na cidade de São Paulo Neste sábado o sol aparece mais forte em todo o Estado de São Paulo. Ainda chove de forma isolada no início da manhã e a partir do meio da tarde, ocorrem pancadas de chuva e trovoadas. Faz calor e a máxima pode chegar aos 30 graus na capital e aos 32 graus em Araraquara. No litoral, previsão de sol e máxima de 32 graus em Santos. No domingo, o sol ainda aparece, mas a chegada de uma nova frente fria causa o retorno dos temporais; máxima de 29 graus na capital. A partir de segunda-feira, tempo chuvoso e queda de temperatura no Estado, quando a máxima pode não passar dos 24 graus. O sol só deve voltar na terça-feira, quando a previsão é de elevação da temperatura, que pode chegar aos 26 graus.