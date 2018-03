Sábado é dia de vacinação contra o sarampo na Bahia Depois de confirmar 47 casos de sarampo, nas cidades de Filadélfia, João Dourado, Senhor do Bonfim e Irecê, todas no norte da Bahia, a Secretaria de Saúde do Estado (Sesab) promove no sábado, 20, o Dia Estadual da Vacinação contra o Sarampo. O esforço tem como foco a vacinação de homens, de entre 12 e 39 anos. "A doença se disseminou entre as pessoas com essas características", justifica a diretora do departamento de Vigilância Epidemiológica da Sesab, Alcina Andrade. A expectativa da secretaria é que pelo menos 700 mil pessoas sejam vacinadas na Bahia, 200 mil só em Salvador, onde haverá 200 postos de vacinação. Gestantes e mulheres que pretendem engravidar nos próximos 90 dias não devem tomar a vacina. Segundo a Sesab, antes mesmo do início da campanha, houve aumento na procura de pessoas pela imunização. No posto da Agência Nacional da Vigilância Sanitária (Anvisa) do Aeroporto Internacional de Salvador, por exemplo, a procura média passou de 25 pessoas por dia para 50. Na capital baiana, porém, não há confirmação de casos da doença - na manhã desta sexta-feira, os três casos suspeitos registrados em Salvador foram descartados pela secretaria.