Sábado quente com pancadas de chuva ao longo do período

Neste sábado, 26, as temperaturas elevadas e a alta umidade do ar seguem ditando a condição de tempo e provocando pancadas de chuva a qualquer hora do dia em praticamente todos os Estados.

Em grande parte da região Norte, do Centro-Oeste, nos Estados de São Paulo, Minas Gerais, no centro-sul do Maranhão, no Piauí e no centro-oeste da Bahia haverá chance de chuva forte, acompanhada de descargas elétricas.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

No leste paulista, no Rio de Janeiro, no litoral do Paraná, no leste de Santa Catarina, as pancadas de chuva ocorrem à tarde. Dia de sol com variação de nuvens no leste gaúcho, no nordeste do Amazonas, no norte dos estados do Maranhão, do Piauí, do Ceará, e do Rio Grande do Norte.

No centro-norte de Roraima ocorre sol entre poucas nuvens. Sol e pequena possibilidade de pancadas rápidas de chuva no leste do Espírito Santo, sul do Ceará, nordeste da Bahia, Pernambuco, Paraíba, sul do Rio Grande do Norte, Alagoas e Sergipe.

Litoral

No litoral paulista, sábado de sol com muitas nuvens durante o dia. Períodos de nublado, com chuva a qualquer hora. Em São Sebastião, mínima de 22ºC, máxima de 30ºC; no Guarujá, mínima de 24ºC, máxima de 30ºC; em Santos, mínima de 23ºC, máxima de 29ºC; Ubatuba, mínima de 20ºC e máxima de 28ºC; Em São Vicente, mínima de 24ºC e máxima de 29ºC; em Ilha Comprida, mínima de 23ºC e máxima de 30ºC.