Sábado registra poucos atrasos de vôos em SP, Rio e Brasília O sábado foi marcado por poucos atrasos nos aeroportos de Brasília, Rio de Janeiro e São Paulo. De acordo com informações da página da Infraero, às 17 horas, nove vôos nacionais estavam atrasados, e seis foram cancelados - um deles internacional, no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos. A situação é mais tranqüila no Aeroporto Internacional de Congonhas, onde dois vôos seguiam fora do horário programado. No Rio de Janeiro, o Aeroporto Internacional Galeão apresentava três vôos nacionais e três internacionais atrasados, além de cinco cancelados. O Aeroporto Santos-Dumont é o único com movimento normal. Já em Brasília, o Aeroporto Internacional Juscelino Kubitschek registrava somente o vôo 5221 da companhia Trip com atraso.