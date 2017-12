Sábado será dia de combate à dengue em São Paulo O "Dia D" de combate à dengue será realizado no Estado de São Paulo duas vezes por ano pela primeira vez em 2007: além de novembro, data usual e com abrangência nacional, a Secretaria de Estado da Saúde em parceria com as Prefeituras promoverá ações neste sábado, dia 31 de março. Será o maior Dia D já realizado em São Paulo. A decisão foi tomada por conta da epidemia de dengue, que já provocou 7.808 casos no Estado até o dia 19 de março em cerca de 170 cidades paulistas. "A situação é grave, bastante preocupante. Nós gostaríamos que o dia de mobilização agisse como chamamento à população, para que haja ação e participação nesse dia, mas que elas não fiquem restritas a esse dia", disse o pesquisador científico da Sucen (Superintendência de Controles de Epidemias) de São Paulo, Ricardo Ciaravolo. Entre as atividades do Dia D estadual se destacam a troca de criadouros do mosquito transmissor da dengue, o Aedes aegypti, por picolés, em três cidades da região de Franca (Buritizal, São Joaquim da Barra e Miguelópolis). Em 90% dos municípios paulistas, haverá mutirões para limpeza com 20 mil agentes sanitários, distribuição de 6 milhões de folhetos e atividades nas escolas. Na capital, às 9 horas agentes e vigilantes sanitários caminharão da Praça da Sé até o Largo São Francisco (centro), acompanhados da bateria da Escola de Samba Unidos de Vila Maria. Nos parques Villa-Lobos (Zona Oeste), Horto Florestal (Norte) e Zoológico (Sul), os visitantes poderão ver todo o ciclo de vida do Aedes aegypti, desde os ovos e as larvas até o mosquito adulto, nas tendas com equipamentos de laboratório instaladas pela Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental (Cetesb). A cidade de Aparecida ganhará atenção especial por conta da chegada do Papa Bento XVI e terá ações de imunização. Campinas fará arrastões de limpeza em lugares onde foram identificados focos da doença. Na região de Sorocaba, as atividades terão caráter lúdico e educativo e na de Presidente Prudente a data será reservada para atividades físicas. Na Baixada Santista e no Vale do Ribeira, as rádios comunitárias vão divulgar informações sobre a doença e modos de combate ao mosquito. Em Araçatuba, uma das cidades mais afetadas no Estado, as atividades começam antes: nesta sexta-feira acontece o Dia D Municipal de combate à dengue. Em Congonhas, haverá distribuição de material informativo nos balcões de check-in das companhias aéreas. Nas rodovias Ayrton Senna, Carvalho Pinto e Dom Pedro I, os motoristas receberão folhetos explicativos. Surto de dengue Em São Paulo, as regiões vizinhas a Mato Grosso do Sul, estado brasileiro em que há maior contaminação por dengue, apresentam o maior número de casos da doença. Entre elas, Birigui, com 938 casos confirmados, e Araçatuba, com 915 casos. Para contornar a situação de Birigui, o prefeito Wilson Carlos Rodrigues tentou distribuir gotas homeopáticas que diminuiriam o número de casos de dengue. Mas a administração dessas gotas foi proibida pelo Centro de Vigilância Sanitária de São Paulo. Para barrar o surto da doença no Estado, a Secretaria de Estado de Saúde divulgou que disponibilizará este ano R$ 20 milhões. Também criou um sistema de videoconferência para alertar professores e médicos sobre a importância de um rápido diagnóstico da doença. No entanto, segundo Ciaravolo, a maior parte do combate ao mosquito deve ser feito regionalmente: "O controle ao vetor é uma ação municipalizada. Além disso, temos verificado que em muitas regiões do Estado a doença se transmite o ano inteiro, o que torna o trabalho diuturno". Em todo o Brasil, foram notificados 85.018 casos da doença até 12 de março, de acordo com o último boletim da dengue divulgado pelo Ministério da Saúde. Mato Grosso do Sul apresentava 50,4% dos casos do País, com 40.187 pessoas infectadas. Em seguida, apareciam os estados do Mato Grosso (7,2%), Rio de Janeiro (5,2%), Paraná (4,7%), Minas Gerais (4,6%) e São Paulo (3,6%). Na comparação com os dois primeiros meses de 2006, houve um crescimento de 29,58% no número de casos no País em 2007. O Ministério da Saúde não está promovendo o Dia D de março nacionalmente - a data é exclusiva de São Paulo -, mas lançou a campanha "Pan sem dengue", para tentar conter o surto da doença até a realização dos Jogos Pan Americanos no Rio de Janeiro, em julho.