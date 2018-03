Sabe a última do presidente? Ainda que o desbloqueio a Cuba se confirme como tema central da 5ª Cúpula das Américas inaugurada em Trinidad Tobago, as piadinhas de salão sobre a greve de fome do boliviano Evo Morales e o filho legítimo do paraguaio Fernando Lugo devem dominar os bastidores da reunião regional de chefes de Estado, a primeira do gênero na era Obama. Caberá muito provavelmente a Lula inaugurar a sessão de anedotas para descontrair o ambiente entre Hugo Chávez e Barack Obama. O presidente brasileiro é bom nisso e sabe bem de sua responsabilidade: o sucesso do encontro que se estende pelo fim de semana no Caribe vai depender das gargalhadas conjuntas que arrancar dos colegas da Venezuela e dos EUA. O ideal é que ninguém se leve muito a sério! Obama terá entendido o espírito da coisa se desembarcar em Trinidad e Tobago pronto para responder com humor à pergunta que não quer calar entre os velhos amigos de Lula: "Que história é essa de dizer que ama esse cara, hombre?!" Fala sério! CAMPEÃO O piloto Hélio Castro Neves entrou para a lista da revista ''Time'' dos 10 maiores sonegadores de impostos da história dos EUA. É o primeiro brasileiro a jogar no time de Al Capone. Nem Pelé foi tão falado quando atuou na América. Perguntar não ofende Será que a Adriane Galisteu foi a única ex-namorada de Fábio Faria que pegou carona nas passagens aéreas da cota do deputado na Câmara? Ninguém vai perguntar nada à Priscila Fantin? Questão de delicadeza Médicos de Marta Suplicy pediram à direção do PT que não a contrarie. Se a ex-prefeita diz que vai coordenar a campanha da Dilma, deixa ela, poxa! Ninguém precisa nem saber disso. Bota-fora Onde quer que estejam, os inspetores da ONU expulsos da Coreia do Norte devem ter comemorado madrugada adentro a saída de Pyongyang. Tem coisa melhor?! Ressaca Rubinho Barrichello exagerou nas comemorações pela liberação do difusor traseiro. Passou o dia de ontem à base de bolacha e purê de batata. Ele voltou! Tem pichação nova nos muros do Upper East Side de Manhattan, bem pertinho da casa que Madonna acaba de comprar por US$ 40 milhões: ''Sorria! Jesus te ama.'' Amém! Ah, coitado! Logo agora que o Imperador Adriano estava se ajeitando com a Mulher Moranguinho, o Ministério da Saúde adverte que o morango só perde para o pimentão em matéria de uso irregular de agrotóxico. Por muito menos, ele largou o futebol!