Sabesp quer reduzir consumo no verão A Companhia do Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) lança hoje uma campanha para conscientizar a população sobre o uso racional da água, com o objetivo de evitar o desabastecimento no litoral paulista no verão. A empresa quer que a população reduza o consumo diário de água para 150 litros, quantidade 25% inferior à estimativa do consumo durante o verão passado, que foi de 200 litros per capita.