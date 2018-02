Sabesp se diz preparada para evitar falta d´água no litoral

A Sabesp está preparada para uma temporada de verão sem falta de água no litoral. A garantia foi dada pelo presidente da Sabesp, Gesner Oliveira, nesta quinta-feira. "Nós fizemos um planejamento muito minucioso e estamos adotando as últimas medidas para colocar o nosso projeto verão em prática", disse o presidente da estatal. No início da semana, Oliveira esteve na Superintendência Regional de Santos em reunião com funcionários da empresa e fez palestra em Santos e Praia Grande para representantes dos condomínios e administradoras prediais. "Esse contato com entidade parceiras, como o Sicon (Sindicato dos Condomínios Prediais do Litoral Paulista) podem nos ajudar a transmitir as maneiras de economizar água", disse Oliveira. Apenas na Baixada Santista, serão distribuídas cerca de um milhão de cartilhas educativas nos pedágios, rodoviárias, áreas públicas, prefeituras e áreas de informação turística. O objetivo da campanha é fazer com que a população reduza o consumo diário de água para 150 litros, quantidade 25% inferior a da estimativa do consumo durante o verão passado, que foi de 200 litros per capita. "Estamos trabalhando com a recomendação de 150 litros por pessoas por dia, o que dá tranqüilamente pra todas as necessidades. A ONU recomenda 110 litros por dia", explica o presidente, que não antecipou os detalhes da campanha e tampouco sobre as obras de infra-estruturas executadas durante o ano. Oliveira afirmou apenas que já houve um avanço com as obras financiadas pelos investimentos de R$ 370 milhões para a Baixada Santista e R$ 119 milhões para o litoral norte, anunciados em janeiro em um plano de ação que ampliaria a produção e eficiência e o armazenamento de água nos próximos três anos. "Nós tivemos um ganho expressivo aqui na oferta. Nós estamos muito melhor preparados para a temporada 2008-2009 do que estávamos pra temporada 2007-2008".