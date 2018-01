Sabrina Sato participou do ensaio da escola de samba Gaviões da Fiel, na sexta-feira, 11, à noite. Vestida com a camisa do kit "Eu Nunca Vou Te Abandonar", que já renderam aos cofres do clube mais de R$ 1 milhão, a modelo sambou ao lado do presidente do Corinthians, Andrés Sanches, e o diretor de Marketing do clube, Paulo Cesar Rosenberg. José Patricio/AE