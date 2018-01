Saem 9 acordos com familiares de vítimas Nove acordos de indenização foram fechados com familiares de vítimas fatais do acidente com o avião Learjet, que ocorreu na Casa Verde, zona norte, no dia 4 de novembro. Eles beneficiam 12 pessoas, parentes de 6 moradores da casa destruída pela queda da aeronave da Reali Taxi Aéreo, na Rua Bernardino de Sena. Os valores não foram informados.