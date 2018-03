Saia-justa na CPI: convocado da Airbus não fala por empresa A CPI da Crise Aérea da Câmara passou por situação embaraçosa nesta quinta-feira ao receber o representante da Airbus, Mario Sampaio. Convocado pela comissão para representar a companhia européia fabricante da aeronave que se acidentou em Congonhas, Sampaio disse que é consultor de imprensa e que não tem competência para tratar de questões técnicas em nome da empresa. "Falar em pinagem de turbina é para engenheiro", disse, para surpresa dos parlamentares. "Em nenhum momento citei ser representante da Airbus", disse no depoimento, adiantando que sua presença na CPI foi autorizada pela diretora de relações com a imprensa da Airbus. Economista, Sampaio mostrou à CPI texto enviado à imprensa brasileira em que se identifica como consultor. Ele é dono da empresa Multiplan, que presta serviços à Airbus. O executivo chegou a afirmar que a fabricante não tem registro e nem representante no Brasil, mas, em seguida, confrontado por dados apresentados pelo relator da CPI, admitiu que a companhia dispõe de um escritório dentro de instalações da TAM . O escritório daria apoio técnico à empresa brasileira. Diretores de venda da Airbus também vêm periodicamente ao Brasil para fazer contatos com clientes e tentar ampliar os negócios, informou. Sampaio ainda admitiu que, após o acidente com o Airbus A320 da TAM ocorrido em 17 de julho, uma equipe da companhia européia esteve em São Paulo. Ele relatou que teve contato rápido com o grupo em um hotel da capital, mas foi evasivo em relação às atividades dos funcionários e disse não saber se ainda estavam no Brasil. "Se você trata com a imprensa, você não pode saber do nosso trabalho, que tem que ser isento", teria dito um dos integrantes do grupo a Sampaio. A Airbus divide a liderança mundial na fabricação de aviões comerciais com a norte-americana Boeing. (Por Carmen Munari)