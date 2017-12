Saiba como prevenir a dengue As mortes em conseqüência da dengue revelam que a população deve ter cuidados com a doença não só dentro de casa, mas também antes de viajar e no local de destino. Com a chegada da Páscoa, a recomendação da Vigilância Sanitária (Covisa) é retirar a água parada da casa onde a pessoa mora e do local onde passará o feriado. Após a viagem, quem apresentar os sintomas (febre alta, manchas vermelhas e dores de cabeça e nas articulações) deve consultar o médico. A Covisa alerta que em hipótese alguma, a pessoa deve se automedicar. Em São Paulo só este ano, 137 casos de dengue foram contraídos em outras cidades contra 13 infecções no território paulistano. A Covisa informou ainda que a maioria dos casos de dengue da Capital vem do Mato Grosso do Sul, Bahia, Pernambuco e um pouco de Minas de Gerais. No Estado de São Paulo, boa parte das infecções são contraídas em Ilha Solteira, Ubatuba, Santos, Itanhaém, Birigüi e Araçatuba. Dicas de prevenção - Guarde os pneus em lugar fechado ou fure-os, para que não acumulem água - Tampe bem caixas d?água, garrafões e galões - Use sacos de lixo e mantenha as lixeiras sempre bem fechadas - Deixe a tampa do vaso sanitário sempre abaixada - Jogue desinfetante ou água sanitária toda semana nos ralos - Deixe o box e a banheira sempre secos. Verifique o trilho do box_ ali a água fica acumulada - Mantenha a calha sempre limpa, para água da chuva escoar - Lave os bebedouros de animais pelo menos uma vez por semana com bucha - Piscina deve ser limpa e ter cloro constantemente - Evite vasos com água; coloque areia grossa até a borda do prato Caixas d´água - Esvazie a caixa d?água e deixe apenas um palmo de líquido no fundo - Tampe a saída de água e limpe as paredes e o fundo com uma escova de fibra ou plástico. Não use sabão ou detergente - Retire a água e a sujeira com o auxílio de balde, pá de lixo e pano - Seque a caixa com um pano limpo - Encha a caixa até um palmo de altura e coloque dois litros de água sanitária. Deixe de molho por 2 horas, mantendo as paredes úmidas com o auxílio de pano, bucha e caneca; - Não utilize água durante esse período; - Após 2 horas, esvazie a caixa d?água, destampando a saída de água; - Em seguida, abra o registro da água para encher a caixa; - Lave a tampa da caixa d?água. Se estiver quebrada, providencie uma nova ou cubra com tela de nylon (mosquiteiro) esticada e amarrada; - Mantenha sua caixa d?água sempre muito bem tampada para não entrar sujeira nem o mosquito da dengue