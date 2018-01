Saiba como se informar sobre atrasos em vôos no País O colapso no sistema de controle do tráfego aéreo, que obrigou a Aeronáutica a adotar medidas radicais de restrição de vôos, deixou atraso em vôos nos principais aeroportos do País. A desinformação das companhias gerou revoltas em diversos aeroportos, pois não há uma central unificada onde os passageiros possam verificar a situação dos vôos. Para evitar transtornos, quem está com vôos marcados pode conferir se haverá atraso acessando o site das companhias ou obtendo informações por telefone. Para obter informações sobre vôos, fale com as companhias: Infraero: Veja o site da Infraero TAM: (11) 4002-5700 Veja o site da TAM GOL: 08002800465 Veja o site da GOL Pantanal Linhas Aéreas: 0800 6025888 Veja o site da PANTANAL BRA: (11) 6445-4310 Veja o site da BRA United Airlines: 11 3145-4200 e 0800 16 2323 Site da United Airlines British Airways: (11) 4004-4440 Site da British Airways Lufthansa: 0800-115303 Site da Lufthansa Trip: 0300-7898747 Site da Trip Ocean Air: 0300 7898 160 e 4004 4040 Side da Ocean AirP