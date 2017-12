Saiba como se tornar um voluntário

SÃO PAULO - Para quem tem interesse em realizar trabalho voluntário, o modo mais fácil é procurar o centro de voluntariado mais próximo. "É uma escolha pessoal e é importante o voluntário saber o que gostaria de fazer, o que tem de melhor para oferecer e em o que acredita que faria diferença", afirma Silvia Naccache, coordenadora do Centro de Voluntariado de São Paulo (CVSP).

Em seu site, o CVSP possui mais de 1.200 organizações sociais cadastradas, que oferecem oportunidades de ação voluntária. O centro oferece uma palestra gratuita de orientação inicial, com duração de duas horas. Além disso, mensalmente, são realizados encontros temáticos que proporcionam a troca de experiências.

Para organizações sociais que desenvolvam ou desejem desenvolver programas de voluntariado, o CVSP ministra um curso de gestão. Já para a formação de novos centros, estimula a capacitação de pessoas e organizações que os queiram implantar em suas cidades, a fim de formar uma rede em todo o País.

Por definição, voluntária é a pessoa que doa seu trabalho e seu talento, de maneira espontânea e não remunerada, para projetos e causas de interesse social e comunitário. No Brasil, há inclusive a Lei nº 9.608, que regulamenta o serviço voluntário, atividade "prestada por pessoa física à entidade pública de qualquer natureza, ou à instituição privada de fins não lucrativos, que tenha objetivos cívicos, culturais, educacionais, científicos, recreativos ou de assistência social".

"O trabalho voluntário é uma união de esforços de pessoas que enxergam a vida diferente e que se propõem a minimizar as dificuldades do outro, muitas vezes tão distantes de se seu próprio entendimento e convívio", diz Silvia, do CVSP.

Dia do Voluntário. Em 1985, a Organização das Nações Unidas (ONU) instituiu o dia 5 de dezembro como o Dia Internacional do Voluntário. A data tem o objetivo de valorizar e incentivar ações voluntárias em todo o mundo. No Brasil, o Dia Nacional do Voluntário é celebrado em 28 de agosto, referência ao aniversário da criação da primeira Santa Casa de Misericórdia, em 1543, na Vila de Santos. Colaborou Luiz Fernando Toledo, especial para o Estado