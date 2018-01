Saiba o que vai ser moda em 2009 Invencível, Legal ou Futuro Imperfeito? São as macrotendências para o inverno 2009, segundo o WGSN, o maior site de pesquisa de tendências de moda. No primeiro dia da SPFW, o WGSN apresentou, no Shopping Iguatemi, o que vai ditar moda nos próximos anos. Os três termos definem vertentes observadas nas ruas e que serão seguidas pelo mercado. Segundo a diretora de conteúdo do WGSN, Juliet Warketin, o Brasil já segue essas macrotendências.