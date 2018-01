Salário de servidores de Porto Alegre poderá chegar a R$ 30,4 mil 

PORTO ALEGRE - Vereadores de Porto Alegre aprovaram, em votação realizada nessa quarta-feira, 28, o limite da remuneração do teto do salário dos servidores municipais.

O valor homologado ficou em R$ 30,4 mil, ao contrário dos R$ 19,4 mil previstos pelo Executivo Municipal. Do total de 35 votos, 26 vereadores votaram a favor e 9 contrários à proposta.

A quantia pode ser equiparada, por exemplo, a salários de desembargadores do Tribunal de Justiça do RS e de ministros do STF.

No final do mês março, o prefeito Nelson Marchezan Junior havia publicado um decreto que estabelecia que nenhum servidor de Porto Alegre poderia receber salário acima de R$ 19.447,40. A justificativa do decreto, segundo Marchezan, é que a iniciativa seria o cumprimento à lei e à redução da folha em mais de R$ 1 milhão por mês.